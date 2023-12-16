Умєров очікує від місцевої влади «ще більшого сприяння мобілізаційній роботі»

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади допомоги в мобілізаційних заходах.

«Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені. Очікуємо від них (органів місцевого самоврядування – ред.) ще більшого сприяння мобілізаційній роботі», – сказав Умєров 16 грудня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.