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Умєров очікує від місцевої влади «ще більшого сприяння мобілізаційній роботі»

Міністр оборони України Рустем Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади допомоги в мобілізаційних заходах.

«Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені. Очікуємо від них (органів місцевого самоврядування – ред.) ще більшого сприяння мобілізаційній роботі», – сказав Умєров 16 грудня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.

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