Повістки вручають у спортзалах? Як посилюють мобілізацію в Україні

- Чи буде посилена мобілізація в Україні? Які зміни заплановані у законодавстві? Та що означають рейди ТЦК у спортзали, тренажерки та фітнес-клуби? Впродовж тижня відвідувачі викладали фото із цих закладів, де, як повідомляється, працівники ТЦК вручали повістки. У Закарпатському ОТЦК вже прокоментували вручення повісток у спортзалах: пояснюють, чоловіки, які займаються у спортивних залах, не є привілейованими, порівняно із військовослужбовцями ЗСУ.
- Що відбувається на фронті? Яка ситуація в Авдіївці? Як протидіють ЗСУ наступам армії РФ?
- Проєкт «Схеми» виявив, що в Україні роками працювали тисячі камер спостереження із серверами у Москві. Камери мали програмне забезпечення від російського виробника і роками могли передавати інформацію до Росії. Подробиці від автора розслідування.
- Білий дім продовжує шукати компроміс, аби погодити виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Тим часом заступник радника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер заявив, що Росію схилятимуть до мирних переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Які перспективи?
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