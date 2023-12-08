Повістки у фітнес-центрах: Закарпатський ТЦК заявив, що діяв згідно з законом

У Закарпатському територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки заявили, що перевірки кількох міських фітнес-центрів і закладів відпочинку і вручення там повісток є законними.

«У зв’язку з певним суспільним ажіотажем навколо вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових й інших закладах краю інформуємо про таке. Працівники Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі керуються виключно законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» й іншим суміжним законодавством», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці ТЦК у фейсбуці.

Там зауважили, що працівники Закарпатського ОТЦК і СП «у законний спосіб» продовжують у рамках мобілізаційних заходів вручати повістки.

«На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які, свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога», – йдеться в повідомленні.

Водночас у ТЦК наголосили, що вручення повістки «не означає, що призовника одразу забирають на війну».

«Ні! Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися», – заявили у ТЦК.

Там також нагадали про відповідальність за ухилення і будь-яке перешкоджання у видачі повісток: відповідно до частини 1 статті 114 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» тягне за собою позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

5 грудня в Ужгороді працівники Територіального центру комплектування і соціальної підтримки здійснили перевірку кількох міських фітнес-центрів, де вручали повістки відвідувачам. Інформація про це з фото і відео з’явилася у місцевих телеграм-каналах і ЗМІ. Це Радіо Свобода підтвердив власник однієї з мереж спортивних центрів Василь Ябрик.

«5 грудня близько 18:00 до нашого фітнес-центру прийшли представники Закарпатського ОТЦК. Це була несподіванка як для гостей фітнес центру, так і для його персоналу, – сказав Ябрик.

За його словами, конфліктів не було. «Як бізнес ми завжди відкриті до співпраці, сплачуємо податки, підтримуємо економіку країни й армію, а деякі з наших співробітників вже захищають країну в лавах ЗСУ. При цьому хотіли б підкреслити, що такі методи пошуку людей для взяття на облік і перевірка документів під дулом автоматів є неприйнятними для правової демократичної країни», – сказав він.

За словами Василя Ябрика, у фітнес-центрі займаються не тільки чоловіки, але й жінки, люди пенсійного віку, молодь і навіть діти, для яких вчорашні події «стали стресом».

У Закарпатській ОВА, де нещодавно ухвалили рішення запровадити з 1 грудня 2023 року перевірку документів осіб на території регіону і визначити додатково уповноважених для цих дій, події у місцевих фітнес-центрах прокоментували так: «Це робота ОТЦК, яка не має відношення до введення перевірки документів».

30 листопада Рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення запровадити з 1 грудня перевірку документів осіб на території регіону з призначенням комендантів районів і міст Закарпатської області, які визначатимуть уповноважених для здійснення перевірки документів. Рішення викликало значний резонанс у місцевих пабліках, які пов’язали цей факт із посиленням мобілізаційних заходів.

Як згодом пояснив Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОВА, таке рішення направлене на те, «щоб дати можливість і правові підстави військовослужбовцям й іншим представникам сектору оборони і безпеки здійснювати перевірку документів у зоні відповідальності або несення ними служби». Він додав, що в область приїжджає багато людей, які заявляють, що їдуть до родичів, на лікування, відпочивати тощо, а потім їх знаходять замерзлими в горах під час спроб незаконного перетину кордону.