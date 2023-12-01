«Чекаю на комплексні рішення» – Зеленський про питання мобілізації, які обговорювали на Ставці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, серед іншого, обговорювалося питання мобілізації в Україні.



«Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції – я чекаю на комплексні рішення», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, також на засіданні Ставки були доповіді командувачів з фронту та Головкому щодо ситуації на передовій – на всіх основних напрямках.



«Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду – вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації», – повідомив Зеленський.

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Президент зазначив, що на Ставці також була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року.



«Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам», – додав Зеленський.

Днями видання The Guardian з посиланням на одного з високопосадовців повідомило, що український уряд планує змінити практику призову на військову службу. Зміни, які, як очікується, включатимуть використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованого призову і запевнення призовників у тому, що вони будуть використані на посадах, які відповідають їхнім навичкам, а не будуть просто відправлені на фронт.

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Міністерство оборони 13 листопада повідомляло про запуск проєкту із рекрутингу до Збройних Сил України з організацією Lobby X. За даними відомства, проєкт має дозволити цивільним обрати підрозділ і посаду, де їхній досвід буде найбільш корисним. Тоді повідомлялося, що міністерство також планує підписати угоди з іншими рекрутинговими компаніями.

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав ухвалені Верховною Радою закони про чергове продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації.