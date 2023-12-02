У Запоріжжі жінки вийшли на акцію на підтримку демобілізації

У центрі Запоріжжя 2 грудня зібралося близько чотирьох десятків жінок та дітей. Вони вимагають від центральних органів дозволити демобілізацію військовослужбовцям, які перебувають на службі понад 18 місяців. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасниці акції тримали в руках відповідні плакати: «Армія ≠ нерабство», «За перемогу відповідальні всі», «Прийшов час інших».

Читайте також: «Чекаю на комплексні рішення» – Зеленський про питання мобілізації, які обговорювали на Ставці

«Замініть хлопців – вони ж не в рабство потрапили. Виходить, що вони потрапили до ЗСУ – потрапили просто в якийсь комок. Вони не можуть ніяк вибратися звідти. Є маса чоловіків. Дайте мені аркуш паперу – я напишу, хто може замінити мого чоловіка. Він служить з 1 квітня 2022-го. І був і на Запорізькому напрямку, і на Авдіївському, і під Харковом», – каже учасниця акції Лілія Міргородська.

На акцію жінка прийшла разом з мамою свого чоловіка.

«Два роки як воює. Вже треба демобілізація. Втомилися хлопці. Хвороби різні повилазили. І хребет болить, і ноги болять. Сили нема ніякої», – додає Людмила Миколаївна, яка прийшла разом з невісткою на акцію.

Первинно учасниці акції зібралися під стінами Запорізької ОВА, та згодом після оголошення повітряної тривоги перемістилися до найближчого простішого укриття – підземного переходу, де вишукувалися ланцюжком з тематичними плакатами та скандували «Вимагаємо термінів служби», «Армія — не рабство», «Чому другій рік воюють одні й ті ж самі?».

8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.