Авдіївка: Росія безперервно атакує місто з усіх боків

Вранці 14 грудня український Генштаб повідомив про чергову активізацію армії Росії довкола Авдіївки.

За даними відомства, загарбники атакували 29 разів на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки на північ від міста – і ще 28 разів на південь від Північного, Первомайського і Невельського на південь.

В оперативно-стратегічного угрупованні військ (ОСУВ) «Таврія», яке захищає місто, зазначили, що російські сили, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку.

Активніше російська армія стала також на Мар’їнському та Куп'янському напрямках. Судячи зі зведення Генштабу, тут війська РФ разом з Авдіївкою атакували 87 разів – зі 120 боєзіткнень на всій лінії фронту.

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Російські «воєнкори» також заявили про нібито повне взяття Мар'їнки на захід від Донецька – те саме підтверджує і мапа DeepState, де зруйноване містечко майже повністю в «червоній зоні», тобто є захопленим армією РФ.

Проте командувач ОСУВ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram спростував повну окупацію міста.

«У районі Мар’їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкидання та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар’їнки триває», – заявив він.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Чому агресор робить ставку на кількість, а не якість атак на Авдіївку?

Що дозволяє росіянам поступово просуватися фактично на всій лінії фронту?

І чому Тарнавський заперечує взяття Мар’їнки Росією?

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Схід

10 грудня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України залишається «складною».

«Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту», – зазначив Сирський.

Як повідомляла розвідка Британії, українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове, саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку.

У звіті 11 грудня Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.