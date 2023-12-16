Зеленський провів тривале засідання Ставки: обговорювали оборону і питання військових

Президент України Володимир Зеленський 16 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, йдеться в його вечірньому зверненні.

«Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала майже три години. Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї», – заявив він.

Зеленський додав, що окремо працює, щоб реалізувати всі домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази.

«Завдання – максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні», – додав він.

Минуле засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 8 грудня. Тоді обговорювалася оперативна ситуація на фронті.