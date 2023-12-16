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Зеленський провів тривале засідання Ставки: обговорювали оборону і питання військових

Президент України Володимир Зеленський 16 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський 16 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський 16 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, йдеться в його вечірньому зверненні.

«Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала майже три години. Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї», – заявив він.

Зеленський додав, що окремо працює, щоб реалізувати всі домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази.

«Завдання – максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні», – додав він.

Минуле засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 8 грудня. Тоді обговорювалася оперативна ситуація на фронті.

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