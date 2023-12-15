Зеленський закликав місцеву владу зосередитися на «обороні та допомозі людям»

Президент Володимир Зеленський взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад у Львівській політехніці – про це він заявив у вечірньому зверненні 15 грудня.

За його словами, на події обговорювали аспекти взаємодії центральної влади з місцевими громадами.

«Дуже важливо, щоб уряд був у постійній комунікації з місцевим самоврядуванням і щоб керівники у громадах розуміли, яка зараз ситуація, чим живе вся наша країна, наскільки важливо бути повністю зосередженими на обороні та допомозі людям», – заявив він.

Зеленський не уточнював, про які саме громади йдеться, але висловив думку, що «дбати про наших воїнів, про всіх наших людей» є обов’язковим також для влади на місцях.

Читайте також: Київрада на тлі протесту ухвалила бюджет столиці на 2024 рік

Він також анонсував роботу з партнерами для забезпечення підтримки України в Європі та Америці:

«Наступні тижні будуть теж активними в нашій зовнішній політиці, і вже почали планувати активність на січень. Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною і щоб у наступному році ми всі могли бути впевненими – впевненими і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці».

Напередодні Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік. Під час голосування під КМДА зібралися кілька сотень людей. Протестувальники вимагали закласти в бюджет на наступний рік більше коштів на потреби військових.