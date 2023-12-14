«Гроші на ЗСУ»: під стінами КМДА проходить акція на підтримку війська (фото)

У четвер у центрі Києва активісти вийшли під стіни Київміськадмністрації з вимогою виділити бюджетні кошти не на ремонт парків, скверів чи на інші інфраструктурні проєкти, а перенаправити їх на потреби Збройних сил України, передає кореспондент Радіо Свобода.

Учасники акції вимагають внести правки в бюджет на 2024 рік, щоб основою було забезпечення потреб війська.

Люди тримають в руках плакати «Нам не потрібна бруківка», «Дрони, а не стадіони», «Гроші на ЗСУ» тощо.

Інформації, що хтось із представників КМДА вийшов до пікетувальників, наразі немає.

Сьогодні Київрада має голосувати за бюджет столиці на 2024 рік.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що на програму «Захисник Києва» в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн. Кличко скаржився, що парламент «позбавив столицю та інші міста й селища можливості допомагати ЗСУ, забравши військовий ПДФО».