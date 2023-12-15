У Міноборони назвали мету на 2024 рік

Метою Міністерства оборони України на 2024 рік є локалізація виробництва озброєнь в Україні, повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час британсько-української конференції з оборонної промисловості у Києві.

Міністр наголосив, що Британія є одним з «найбільших» партнерів та союзників України. Зокрема він подякував за всю надану зброю, яка дозволила Україні вистояти у перші дні повномасштабного вторгнення російських терористів, а також дозволяє звільняти українські землі й сьогодні.

За словами Умєрова, мета Міністерства оборони на наступний рік – локалізація виробництва озброєнь в Україні. Він закликав британські оборонні компанії використати можливість перевірки зразків у бою, а також швидкий фідбек від наших воїнів для прозорої та ефективної співпраці з українськими виробниками.

«Ми зацікавлені у прямих угодах з британськими виробниками, готові підписувати довгострокові контракти», – заявив міністр.

На наступний рік у бюджет Міноборони на статтю «озброєння, військова техніка та боєприпаси» для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень. Як відзначив Умєров, Україна планує не лише створювати й розвивати технології, але й масштабувати їх.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що без допомоги союзників Україні доведеться воювати з Росією самостійно, як на початку повномасштабного вторгнення.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.