Міноборони узгодило зі США план моніторингу американського озброєння

Міністерство оборони узгодило з представниками посольства Сполучених Штатів План спільних фізичних перевірок наданого американськими партнерами озброєння – про це відомство заявило 14 грудня.

«У документі детально описано, як саме відбуватиметься нагляд за американською технікою. Його розробили на виконання розширеного моніторингу кінцевого використання зброї», – йдеться в повідомленні.

Міністерство додає, що участь у зустрічі взяли співробітники Відділу оборонного співробітництва посольства США та Генеральної інспекції Департаменту оборони США.

Українську делегацію очолив заступник міністра оборони Юрій Джигир. За його словами, окремі ракети, пускові установки, безпілотники та прилади нічного бачення, надані США, «виготовлені із застосуванням чутливих технологій, тому потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання».

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«Тож за цими видами озброєння узгоджено порядок спільного моніторингу», – йдеться в коментарі Джигиря.

Ухвалений порядок передбачає перевірку трьох основних позицій: серійного номера, технічного стану та умов зберігання, безпеки та охорони.

«Також сторони встановили низку критеріїв, за яким фахівці надаватимуть висновки щодо умов передачі, захисту, зберігання та використання зброї. Ціль такого моніторингу – забезпечення вимог американського уряду, що встановлені для всіх держав-отримувачів такого озброєння», – додає оборонне відомство.

Міноборони додає, що перевірки будуть проводити американські та українські фахівці. Вони триватимуть регулярно протягом 2024 року.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.