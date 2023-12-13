Зеленський: постачання РФ від диктатур «ритмічніше, ніж постачання від багатьох демократій для України»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз має ефективну зброю, проте застеріг, що Росія знайшла союзників серед диктатур, поставки зброї від яких «ритмічніші», ніж постачання від багатьох демократій для України.

«Зараз ми маємо ефективну зброю. Утім, не всю, яка необхідна, щоб вести цю війну на умовах свободи, а не на умовах, які нав’язує її ворог. Більшість у світі зараз розглядає російську агресію як злочин. Проте Путін знайшов собі спільників в Ірані й Північній Кореї та отримує від них зброю, якою вбиває наших людей. І постачання від диктатур для Росії, на жаль, ритмічніше, ніж постачання від багатьох демократій для України. Мільйон артилерійських снарядів для Путіна від Пхеньяна є. І я дякую всім у Європі, хто справді допомагає витримувати такий тиск і підтримує нас саме так, як потрібно», – сказав Зеленський у виступі на спеціальному пленарному засіданні Стортингу (парламенту) Норвегії 13 грудня.

Він наголосив, що українські сили вже знають, як завдавати Росії «болісних втрат, які з часом можуть повернути їй тверезість оцінки реальності».

«Втім, 658-й день. І, на жаль, не всі можуть залишатися зосередженими на захисті свободи так довго. Вчора я був у Сполучених Штатах. Ви всі знаєте, які є проблеми з підтримкою нашого захисту тут, у Європі. Потенційна можливість того, що американське лідерство в захисті вільного світу стане слабшим чи перерветься, надихає диктаторів уже тоді, коли існує тільки потенційна можливість. Може так статися, що цей Новий рік Путін зустрічатиме в хорошому настрої. І не з провини України», – сказав Зеленський.

Водночас голова держави подякував Норвегії і всім партнерам у регіоні за допомогу в захисті від ракетних атак «без затримок».

«Росії нічого не вдалося. І ми здатні зробити разом так, щоб Росія не здобувала перемог і надалі. І ми зробимо так», – наголосив президент.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю.

У британській розвідці зауважували, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади у західній Росії.

Британські військові припускають, що цілком імовірно це було однією з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російського керівництва до Північної Кореї.

Перед цим Сполучені Штати заявили, що впродовж останніх тижнів Північна Корея доставила до Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання і боєприпасів. Кремль заявив, що США не мають доказів того, що зброя постачалася.

Вашингтонські аналітики з Beyond Parallel публікували супутникові зображення із збільшенням руху поїздів уздовж кордону Росії з Північною Кореєю. Зростання активності, казали експерти, «ймовірно, вказує на постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії».

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