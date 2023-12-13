Боррель розповів, скільки боєприпасів на шляху до України

180 тисяч снарядів нині перебувають на етапі передачі Україні, повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, спілкуючись у Брюсселі з журналістами.

«На виробництво боєприпасів уже виділено понад 27 мільярдів євро. Ми всі 300 тисяч снарядів (вже переданих Україні – ред.) взяли безпосередньо із запасів кожної з армій (країн-членів ЄС – ред.) і шляхом загальних промислових закупівель для промисловості. 180 тисяч боєприпасів – на підході», – зазначив голова європейської дипломатії, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Військову підтримку України, продовжив Боррель, забезпечить і надання їй безпекових гарантій від ЄС.

«Вочевидь, війна, на жаль, продовжиться. Путін щодня говорить, що він має військові цілі. І оскільки ці військові цілі не досягнуті, він буде продовжувати. Тож ми маємо бути на боці України… Зараз не той момент, щоб послаблювати підтримку України. Ні тут, в Європі, ні по інший бік Атлантики. Навпаки, слід пришвидшитися в конкретних діях», – сказав Боррель.

«Я зроблю все можливе, щоб змусити держави-члени зрозуміти, що зараз не час дивитися на іншу сторону (США – ред.), а поетапно розглядати проблеми, виклики, загрози, небезпеки, з якими стикається Україна», – додав він.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні цього року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі і збільшення виробництва.

Втім, ближче до кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються «політичною метою».