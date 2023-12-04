Rheinmetall повідомив, що вироблятиме артилерійські боєприпаси на 142 мільярди євро для України

Німецька оборонна компанія Rheinmetall виграла замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для України – про це її пресслужба заявила 4 грудня.

За повідомленням, концерн отримав замовлення на постачання артилерійських боєприпасів вартістю в 142 мільярди євро.

«Замовлення включає десятки тисяч повних 155-міліметрових артилерійських снарядів, в тому числі снаряд, запал (для заряду вибухової речовини), порох і капсюль (для запалювання пороху). Замовником є країна-партнер НАТО, яка задекларувала намір підтримувати Україну в її оборонній боротьбі ефективною довгостроковою військовою допомогою», – заявляють у компанії.

Снаряди вироблятиме іспанське дочірнє підприємство Rheinmetall Expal Munitions. Очікується, що вони будуть поставлені в 2025 році. При цьому постачання 40 тисяч боєприпасів на попереднє замовлення заплановане на 2024 рік.

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Rheinmetall нагадує, що в жовтні вже отримав замовлення від Німеччини на понад 100 тисяч 155-міліметрових боєприпасів для України, а також на додаткові фугасні снаряди DM121.

У компанії додають, що попит на артилерійські боєприпаси наразі «дуже високий», не тільки через потреби України, а й через виснаження запасів Німеччини та інших країн НАТО та Євросоюзу.

«У 2024 році компанія Rheinmetall планує значно збільшити потужності виробництва боєприпасів на своїх заводах у Німеччині, Іспанії, Південній Африці та Австралії, довівши річну потужність виробництва близько 700 000 артилерійських снарядів», – йдеться в релізі.

На початку грудня генеральний директор компанії Rheinmetall повідомив, що компанія планує запустити виробництво бронетранспортерів в Україні у 2024 році.