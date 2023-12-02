Rheinmetall планує запустити виробництво бронемашин в Україні наступного року – медіа

Німецька компанія Rheinmetall планує запустити виробництво бронетранспортерів у 2024 році – про це повідомляє 2 грудня видання WirtschaftsWoche з посиланням на генерального директора концерну Арміна Паппергера.

За його словами, компанія планує виробляти передусім колісні бронетранспортери Fuchs і бронетранспортери Lynx.

«Після підписання контракту ми хочемо мати перший повнопривідний автомобіль в Україні приблизно через шість-сім місяців, а перший Lynx — через 12-13 місяців», – цитує Паппергера видання.

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Водночас перші бронетранспортери Lynx для України вже виробляються в Німеччині та Угорщині, заявив він.

Паппергер пояснює короткий час виконання домовленостей тим, що співпраця з Україною добре розвивається. Rheinmetall вже є найбільшим партнером України в ОПК.

Як пише WirtschaftsWoche, у 2022 році концерн отримав замовлення на суму близько 900 мільйонів євро, а в 2023 році обсяг замовлень зріс приблизно до 2,5 мільярдів євро. Гендиректор компанії очікує, що наступного року замовлень буде більше.

У листопаді стало відомо, що Rheinmetall поставить Україні 25 танків типу Leopard 1A5, пʼять броньованих ремонтно-евакуаційних машин та два навчальних танки.