Rheinmetall готує для України 25 танків Leopard 1A5 та іншу техніку – Der Spiegel

Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні 25 танків типу Leopard 1A5, пʼять броньованих ремонтно-евакуаційних машин та два навчальні танки, повідомляє 14 листопада видання Der Spiegel.

Загальна сума замовлення складає кілька десятків мільйонів євро. До неї входить не лише пакет поставок, а й вартість навчання, логістики, запчастин, введення в експлуатацію на місці та ремонту. Фінансування постачання здійснюється з бюджету на замовлення уряду ФРН.

Танки Leopard 1A5 були зняті з використання бундесвером 10 років тому, проте залишалися на складах. Після початку повномасштабної війни в Україні було ухвалено рішення про їхню розконсервацію.

Видання повідомляє, що у вересні Київ відмовився приймати 10 старих танків цієї моделі через проблеми, що виникли, – танки потребували додаткового ремонту. Оскільки в Україні не було навченого технічного персоналу та запчастин, сенсу у їхньому постачанні Київ не побачив.

Rheinmetall збирається наступного року також поставити в Україну 14 танків Leopard новішої моделі 2A4.