Київрада на тлі протесту ухвалила бюджет столиці на 2024 рік

Київська міська рада ухвалила бюджет Києва на 2024 рік – про це заявила пресслужба Київської міської державної адміністрації 14 грудня, цитуючи першого заступника голови КМДА Микола Поворозник.

За повідомленням, у кошторис закладені понад 72,6 мільярда гривень доходів і понад 85,3 мільярда видатків.

«Бюджет планували з урахуванням реалій та потреб воєнного стану. Пріоритетне завдання – забезпечити роботу критичної інфраструктури», – заявили в адміністрації.

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При цьому КМДА наводить заяву мера Віталія Кличка, за якою законодавство не дозволяє міській владі допомагати підрозділам, зареєстрованим не в Києві, та закуповувати техніку й спорядження. На цільові програми оборони в бюджеті «попередньо передбачено» 1 мільярд гривень. Сюди входять програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони в місті Києві «Захисник Києва» на 2022-2024 роки.

Серед інших напрямків видатків:

сфера освіти – понад 27,2 мільярда гривень

транспорт, дорожнє господарство та зв’язок – більше 23,8 мільярда

житлово-комунальне господарство – 8,2 мільярда

соціальний захист – 7,8 мільярда

охорона здоров’я – близько 6 мільярдів

Натомість проєкт перед голосуванням розкритикувала, зокрема, депутатка Київради, військовослужбовиця Аліна Михайлова.

Зокрема, вона заявила, що кінцевий документ передбачає сумарно 771 мільйон гривень на цільові програми підтримки військових «Підтримка киян – Захисників та Захисниць» та «Захисник Києва». Це менше 1% від усіх бюджетних видатків столиці.

«На програму «Захисник Києва» грошей менше, ніж на туризм. Таке враження, наче туристів чекають з Росії», – прокоментувала депутатка.

Під час голосування під КМДА зібралися кілька сотень людей. Протестувальники вимагали закласти в бюджет на наступний рік більше коштів на потреби військових.