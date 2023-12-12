У КМДА розповіли деталі старту у середу «човникового» руху поїздів між станціями метро «Теремки» – «Деміївська»

У середу, 13 грудня, запрацює «човниковий» рух поїздів між станціями метро «Теремки»-«Деміївська». Про це повідомляє Київміськадміністрація з посиланням на метрополітен.

«На цій ділянці кожною із двох колій курсуватимуть поїзди з інтервалом 13 хв та 17 хв, у залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру або «човникового» руху). Звертаємо увагу, що у тунелі між станціями «Либідська» та «Деміївська», де власне ведуться ремонтні роботи, потяги не ходитимуть», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що чергові на станції інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі.

Пасажирів попереджають, що працівники метрополітену можуть регулювати прохід на станції, щоб уникнути скупчень на платформах. Також на станціях розмістять графік «човникового» руху поїздів.

8 грудня в КМДА повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.