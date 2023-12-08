КМДА: рух на частині синьої лінії метро перекриють на 6 місяців через ремонт

Рух поїздів між станціями Київського метрополітену «Деміївська» та «Теремки» зупиниться на час ремонту перегінного тунелю – про це заявила Київська міська державна адміністрація 8 грудня.

«Так, поїзди курсуватимуть між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська». Обмеження на ділянці «Теремки» – «Деміївська» вводяться у зв’язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями», – повідомляє міська влада.

За рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення ремонту.

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При цьому «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобово працювати в режимі укриття. Для перевезення пасажирів працюватимуть дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської», обіцяють у мерії.

КМДА посилається на метрополітен, який пояснює рішення безпекою пасажирських перевезень.

«Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів. Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд», – йдеться в повідомленні.

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КМДА вказує на те, що тунелі між станціями «Деміївською» та «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках «підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні».

Очікується, що відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців і проводитимуться на поверхні.

Вказані станції розташовані на Оболонсько-Теремківській («синій») лінії київського метро на правому березі Києва.