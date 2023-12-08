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Новини | Суспільство

КМДА: рух на частині синьої лінії метро перекриють на 6 місяців через ремонт

КМДА посилається на метрополітен, який пояснює рішення безпекою пасажирських перевезень
КМДА посилається на метрополітен, який пояснює рішення безпекою пасажирських перевезень

Рух поїздів між станціями Київського метрополітену «Деміївська» та «Теремки» зупиниться на час ремонту перегінного тунелю – про це заявила Київська міська державна адміністрація 8 грудня.

«Так, поїзди курсуватимуть між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська». Обмеження на ділянці «Теремки» – «Деміївська» вводяться у зв’язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями», – повідомляє міська влада.

За рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення ремонту.

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При цьому «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобово працювати в режимі укриття. Для перевезення пасажирів працюватимуть дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської», обіцяють у мерії.

КМДА посилається на метрополітен, який пояснює рішення безпекою пасажирських перевезень.

«Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів. Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд», – йдеться в повідомленні.

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КМДА вказує на те, що тунелі між станціями «Деміївською» та «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках «підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні».

Очікується, що відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців і проводитимуться на поверхні.

Вказані станції розташовані на Оболонсько-Теремківській («синій») лінії київського метро на правому березі Києва.

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