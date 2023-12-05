У ЗСУ закликали дотримуватися обмежень щодо масових заходів на свята

На свята українцям не варто проводити масові заходи, адже вони «з високою ймовірністю» можуть стати ціллю російських ракетних ударів чи бомбардувань, йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

«Закликаємо дотримуватись чинних обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань, зокрема напередодні та під час зимових свят», – зазначили в Страткомі ЗСУ.

Наголошується, що «російські загарбники уважно стежать за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військових, так і цивільного населення.»

У ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати «інформаційну тишу».

Раніше у КМДА повідомили, що цьогоріч у столиці великих новорічних святкувань не планується, але на Софійській площі встановлять головну ялинку країни та фотозону. При цьому влада заявила, що місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. Мер Віталій Кличко повідомляв, що ялинку встановлять і прикрасять за рахунок меценатів.

Україна від 24 лютого 2022 року дає відсіч масштабній агресії Росії. Російська армія, не досягнувши на початку вторгнення заявлених Кремлем цілей, веде головні бойові дії на Донбасі та півдні України, а також щоденно обстрілює населені пункти по всій території України, застосовуючи ударні БПЛА, ракети, РСЗВ.

Від лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан.