У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни – фото

У Києві на Софіївській площі почали монтувати новорічну ялинку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Відкриття заплановане на 6 грудня – День святого Миколая.

Раніше у КМДА повідомили, що цьогоріч у столиці великих новорічних святкувань не планується, але на Софійській площі встановлять головну ялинку країни та фотозону. При цьому влада заявила, що місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. Мер Віталій Кличко повідомляв, що ялинку встановлять і прикрасять за рахунок меценатів.

Торік, у 2022 році, 19 грудня в Києві на Софіївській площі відкрили головну ялинку країни – «Ялинку незламності».

На початку листопада 2022 року на сайті Київської міськради зареєстрували петицію з пропозицією відмовитися від встановлення новорічної ялинки на Софійській площі Києва. Авторка петиції вважає недоречним встановлювати ялинку в умовах війни, а зекономлені кошти вона пропонує витратити на ЗСУ або на допомогу переселенцям.

Але після консультацій з силами оборони влада Києва все ж таки вирішила встановити новорічну ялинку.

Україна від 24 лютого 2022 року дає відсіч масштабній агресії Росії. Російська армія, не досягнувши на початку вторгнення заявлених Кремлем цілей, веде головні бойові дії на Донбасі та півдні України, а також щоденно обстрілює населені пункти по всій території України, застосовуючи ударні БПЛА, ракети, РСЗВ.

Від лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан.