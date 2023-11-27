Кличко: в Києві встановлять головну ялинку країни, але святкувань та ярмарок не буде

У Києві, за традицією, встановлять головну ялинку країни на Софійській площі, таке рішення схвалила 27 листопада Рада оборони столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

Однак, він запевнив, що з міського бюджету коштів на встановлення ялинки не витрачатимуть.

«Як і минулого року, ялинку встановлять і прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Відкриття планують 6 грудня», – зазначив він.

Кличко наголосив, якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то винятково з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва.

Водночас, за словами очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, у столиці, згідно з рішенням Ради оборони, на Різдво та Новий рік «не буде жодних великих заходів – ні ярмарок, ані святкувань».

Головну ялинку країни планують встановити 3 грудня.

Торік, у 2022 році, 19 грудня в Києві на Софіївській площі відкрили головну ялинку країни – «Ялинку незламності».

На початку листопада 2022 року на сайті Київської міськради зареєстрували петицію з пропозицією відмовитися від встановлення новорічної ялинки на Софійській площі Києва. Авторка петиції вважає недоречним встановлювати ялинку в умовах війни, а зекономлені кошти вона пропонує витратити на ЗСУ або на допомогу переселенцям.

Але після консультацій з силами оборони влада Києва все ж таки вирішила встановити новорічну ялинку. Як повідомляв Віталій Кличко, цьогорічна ялинка буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора. Оздоблена ялинка буде прикрасами минулих років.