Майже 8 тисяч українців перевіряли легальність ялинок онлайн перед святами – аналітичний центр

Понад 7,8 тисяч українців перевірили легальність новорічних ялинок онлайн – про це повідомили в державному підприємстві «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» у відповідь на запит Радіо Свобода.

Загалом, за даними центру, мобільний застосунок «Ялинка» із моменту його записку завантажили 10 789 користувачів.

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«Детальна статистика запитів з мобільного додатку не ведеться, проте за результатами роботи пошукового ресурсу «Перевірка новорічних дерев» розміщеного на веб-сайті ДП «ЛІАЦ», за листопад-грудень 2020 року було здійснено 7 998 запитів т за листопад-грудень 2021 року (станом на 20.12.2021 року) було здійснено 7 875 запитів», – йдеться у відповіді, підписаній генеральним директором Центру Юрієм Сотником.

Державне агентство лісових ресурсів у грудні 2017 року повідомило про запуск мобільного застосунку для Android, яким можна перевірити, чи мають ялинки на продаж усі необхідні для цього дозволи.

У Києві 16 грудня, перед початком різдвяно-новорічних свят, посилили охорону хвойних насаджень.