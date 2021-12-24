Укрзалізниця: ялинка на залізничному вокзалі Києва коштує не 5 млн грн, а 600 тис. грн

«Укрзалізниця» повідомила, що ялинка на Центральному залізничному вокзалі в Києві, про відсутність якої напередодні заявила прокуратура, знайшлася, а вартість її складає не п’ять мільйонів гривень, як заявляло слідство, а 600 тисяч гривень.

«Сьогодні (23 грудня – ред.) навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro. Скасуємо ще одну зраду: коштує ялинка не 5 млн грн, а 600 тис. грн», – повідомили в УЗ.

За повідомленням, на Південному вокзалі ялинку встановили ще минулого тижня, ялинка на Центральному вокзалі «точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва».

23 грудня пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що Солом’янська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця» при укладанні договорів на встановлення і прикрашання новорічної ялинки у приміщенні Центрального залізничного вокзалу на суму близько 5 мільйонів гривень.

У прокуратурі додали, що кінцевий термін виконання робіт зі встановлення новорічної ялинки був призначений не пізніше ніж на 17 грудня. Однак 22 грудня під час проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу прокуратура встановила «відсутність новорічної ялинки».