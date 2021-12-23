Прокуратура розслідує можливе розкрадання 5 млн грн на новорічну ялинку, що стоїть на залізничному вокзалі Києва

Солом’янська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця» при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки у приміщенні Центрального залізничного вокзалу на суму близько 5 мільйонів гривень, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до договорів, укладених філією «Вокзальна компанія АТ «Укрзалізниця», кінцевий термін виконання робіт зі встановлення новорічної ялинки – не пізніше ніж 17.12.2021. Однак 22.12.2021 під час проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії щодо з’ясування всіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності, повідомила пресслужба.

В «Укрзалізниці» справу наразі не коментували.

Новорічну ялинку у центральній залі головного залізничного вокзалу Києва встановлюють щороку напередодні свят.