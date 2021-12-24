МОЗ дало рекомендації на новорічні свята в умовах пандемії

У Міністерстві охорони здоров’я дали українцям рекомендації, як захистити себе та рідних на новорічні свята в умовах пандемії COVID-19.

«Час новорічних свят традиційно вважається приводом для гучних та людних святкувань. Проте пандемія коронавірусної хвороби внесла корективи у звичні всім способи проведення зимових канікул. Саме тому потрібно бути пильними та обережними, оскільки COVID-19 нікуди не зник», – наголошують у МОЗ.

У відомстві дають кілька порад:

Дотримуйтеся профілактичних заходів (Правильно носіть маску, регулярно мийте руки, тримайте фізичну дистанцію в 1,5–2 метри, провітрюйте приміщення, уникайте скупчення людей);

(Правильно носіть маску, регулярно мийте руки, тримайте фізичну дистанцію в 1,5–2 метри, провітрюйте приміщення, уникайте скупчення людей); Залишайтесь вдома, якщо захворіли (Святкуйте вдома, якщо ви або члени вашої родини погано себе почуваєте. Також варто звернутись до лікаря у випадку появи симптомів респіраторного захворювання та здати тест на COVID-19. Якщо ви не пройшли повний курс вакцинації, також краще уникнути масових святкувань та залишитися вдома);

(Святкуйте вдома, якщо ви або члени вашої родини погано себе почуваєте. Також варто звернутись до лікаря у випадку появи симптомів респіраторного захворювання та здати тест на COVID-19. Якщо ви не пройшли повний курс вакцинації, також краще уникнути масових святкувань та залишитися вдома); Зробіть процес святкування максимально безпечним (Якщо ж плануєте збиратись у приміщенні, то не кличте багато гостей. Якщо ви все ж таки плануєте запрошувати гостей, то враховуйте ризики: подумайте про те, чи має хтось із них супутні захворювання та чи всі вакциновані);

(Якщо ж плануєте збиратись у приміщенні, то не кличте багато гостей. Якщо ви все ж таки плануєте запрошувати гостей, то враховуйте ризики: подумайте про те, чи має хтось із них супутні захворювання та чи всі вакциновані); Якщо у вашій компанії для святкування є невакциновані, подумайте про те, як захистити від ризиків інфікування себе та їх (По можливості проводьте святкування на відкритому повітрі та з дотриманням фізичної дистанції. Також можна організувати віртуальну вечірку. Якщо проводите святкування у закритому приміщенні, то зважайте, що це сприятливе середовище для поширення COVID-19. Обов’язково робіть провітрювання, щоб не дати шансів навіть найменшим частинкам вірусу поширюватись);

(По можливості проводьте святкування на відкритому повітрі та з дотриманням фізичної дистанції. Також можна організувати віртуальну вечірку. Якщо проводите святкування у закритому приміщенні, то зважайте, що це сприятливе середовище для поширення COVID-19. Обов’язково робіть провітрювання, щоб не дати шансів навіть найменшим частинкам вірусу поширюватись); Використовуйте індивідуальний посуд (Не користуйтеся спільними тарілками, склянками та іншим посудом. Свою тарілку та прибор поруч з собою. Уникайте спільної їжі);

(Не користуйтеся спільними тарілками, склянками та іншим посудом. Свою тарілку та прибор поруч з собою. Уникайте спільної їжі); Робіть покупки в інтернеті (Віртуальний шопінг дозволить мінімізувати соціальні контакти та уникнути черг);

(Віртуальний шопінг дозволить мінімізувати соціальні контакти та уникнути черг); Відмовтесь від подорожей, якщо ви у групі ризику (Якщо ви маєте хронічні захворювання чи вік 60+ або ж не вакцинувалися – відкладіть необов’язкові подорожі).

Найближчі святкові (вихідні) дні в Україні – 25, 26, 27 грудня.