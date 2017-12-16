Держлісагентство запустило мобільний додаток для перевірки ялинок

Державне агентство лісових ресурсів заявило про запуск мобільного додатку для Android, яким можна перевірити, чи мають ялинки на продаж усі необхідні для цього дозволи.

«Перевірка законності походження ялинки відбувається шляхом введення номеру із самоклейної етикетки (або бирки), яка прикріплена до ялинки, у мобільний додаток на телефоні. Самоклейні етикетки (бирки) містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини», – пояснюють у відомстві.

За інформацією на сайті агентства, програмне забезпечення розробило державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр». Окрім того, перевірити «легальність» ялинки на продаж можна на сайті підприємства.

Цього року державними лісогосподарськими підприємствами заплановано реалізувати близько 550 тисяч новорічних ялинок. Як повідомляє Держлісагентство, плантації новорічних ялинок загалом розташовуються на площі 5 гектарів, де росте 18 мільйонів штук хвойних дерев різних порід віком від 1 до 10 років. Окрім того, за даними відомства, є можливість вирубки без шкоди для лісу до мільйона ялинок у загущених молодняках.

За інформацією Держлісагентства, до 2014 року маркування новорічних ялинок проводилося бирками, які виготовлялися з пластику. Враховуючи необхідності здешевлення процесу маркування новорічних ялинок, перейшли на самоклейні етикетки.