До Києва привезли головну ялинку країни – організатори

Минулої ночі на Софійську площу у Києві доставили головну ялинку країни. Про це повідомили організатори культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії» у соцмережі Facebook.

«Поки ви літаєте у снах, наша зелена красуня вже прибула до Києва. Це була довга, зворушлива та сповнена магії подорож. Дякуємо всім, хто супроводжував новорічне дерево до столиці та піклувався про його безпеку. Зовсім скоро ялинка засяє вогнями та ми поринемо у новорічну казку», – йдеться в повідомленні.

За даними організаторів, ялинка прибула до столиці з Прикарпаття із деяким запізненням, напередодні автомобіль з новорічним деревом зупинили на в’їзді до Києва, щоб не створювати затори, і дозволили рух лише вночі.

Висота ялинки – 28,5 метрів, їй понад 90 років.

За даними КМДА, засвітять ялинку на Софійській площі традиційно у День Святого Миколая 19 грудня.

Головну новорічну ялинку прикрасять 3,6 кілометрів неонових гірлянд, а за ялинкою буде створена особлива інсталяція – амфітеатр під «зоряним небом» із 33 кілометрів гірлянд.

Святкування в рамках проекту «НеоРік на Софії» триватиме в Києві з 19 грудня до 14 січня.