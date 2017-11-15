КМДА: у Києві на Софійській площі 19 грудня засвітять новорічну ялинку

У Києві на Софійській площі у День Святого Миколая, 19 грудня, засвітять головну новорічну ялинку країни.

Як повідомляє прес-служба КМДА, ялинку прикрасять 3,6 кілометра неонових гірлянд, а за ялинкою буде створена інсталяція – амфітеатр під казковим «зоряним небом» із 33 кілометрами гірлянд.

Щодня ялинка світитиметься різними кольорами, а в новорічну ніч заграє усіма барвами одночасно.

У рамках культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», який триватиме в Києві з 19 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року, цього року пройде фестиваль ілюмінації.

Для дітей працюватиме велика ланцюгова карусель на Михайлівській площі висотою 40 метрів.

Усього відбудеться 12 концертів, цього року заплановано більше виступів естрадно-симфонічних оркестрів.

У КМДА також нагадують, що на період підготовки і проведення святкувань, з 29 листопада 2017 року до 31 січня 2018 року, діятиме обмеження руху транспортних засобів у центрі Києва.