Двометрову ялинку з олівців зробили на Одещині

На Одещині з майже 24 тисяч олівців зробили ялинку в селищі Доброслав – адміністративному центрі Лиманського району.
Про це Радіо Свобода повідомила голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко.
За її словами, враховуючи різдвяну зірку, яку ще мають зробити, ялинка у висоту сягатиме 2,5 метра.
«Олівці збирали всім селищем», – додала вона.
Людмила Прокопечко розповіла, що на створення незвичного новорічного дерева надихнув подарунок, який минулого року зробили вихованці місцевого дитячого садка, – тоді діти зробили ялинку з кольорових олівців, але значно меншу за розмірами.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, напередодні Дня Святого Миколая ялинку встановлять на одній з площ Доброслава. Для фіксації рекорду в Доброслав мають приїхати представники Національного реєстру рекордів.
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