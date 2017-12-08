Двометрову ялинку з олівців зробили на Одещині

На Одещині з майже 24 тисяч олівців зробили ялинку в селищі Доброслав – адміністративному центрі Лиманського району.

Про це Радіо Свобода повідомила голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко.

За її словами, враховуючи різдвяну зірку, яку ще мають зробити, ялинка у висоту сягатиме 2,5 метра.

«Олівці збирали всім селищем», – додала вона.

Людмила Прокопечко розповіла, що на створення незвичного новорічного дерева надихнув подарунок, який минулого року зробили вихованці місцевого дитячого садка, – тоді діти зробили ялинку з кольорових олівців, але значно меншу за розмірами.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, напередодні Дня Святого Миколая ялинку встановлять на одній з площ Доброслава. Для фіксації рекорду в Доброслав мають приїхати представники Національного реєстру рекордів.