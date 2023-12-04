«Невелика, але життєствердна» – Кличко повідомив, що у Києві вже змонтували новорічну ялинку

У Києві на Софіївській площі змонтували головну новорічну ялинку країни, повідомив міський голова Віталій Кличко.



«Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять», – написав він у телеграмі.

Cьогодні ялинку почали встановлювати. Її відкриття заплановане на 6 грудня – День святого Миколая.

Раніше місцева влада повідомила, що цьогоріч у Києві великих новорічних святкувань не планується, але на Софійській площі встановлять головну ялинку країни та фотозону. У КМДА зауважують, що місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій.

Торік, у 2022 році, 19 грудня в Києві на Софіївській площі відкрили головну ялинку країни – «Ялинку незламності».

Цьому передували дискусії, чи варто встановлювати ялинку у воєнний час. На сайті Київської міськради була зареєстрована петиція з пропозицією відмовитися від встановлення новорічної ялинки на Софійській площі Києва. Авторка петиції вважає недоречним встановлювати ялинку в умовах війни, а зекономлені кошти вона пропонує витратити на ЗСУ або на допомогу переселенцям. Але після консультацій з силами оборони влада Києва все ж таки вирішила встановити новорічну ялинку.

Україна від 24 лютого 2022 року дає відсіч масштабній агресії Росії. Російська армія, не досягнувши на початку вторгнення заявлених Кремлем цілей, веде головні бойові дії на Донбасі та півдні України, а також щоденно обстрілює населені пункти по всій території України, застосовуючи ударні БПЛА, ракети, РСЗВ.

Від лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан.