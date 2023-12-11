У КМДА розповіли, яка наразі ситуація через закриті станції метро у Києві

Спеціалісти у Києві продовжують оцінювати стан пошкодженого тунелю на ділянці частини закритої «синьої» гілки метро у Києві, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Сьогодні у першу чергу налагоджуємо рух наземного транспорту для того, щоб довозити пасажирів з цієї частини міста, де закриті 6 станцій метрополітену. Організовано кілька додаткових маршрутів тролейбусів і автобусів. Проводиться активна робота, щоб вони могли рухатися безперешкодно смугами громадського транспорту. У першу чергу це стосується самої Лебідської площі. Там на місці розвороту працюють евакуатори, працює поліція. Для того, щоб не було ніяких затримок. Одночасно спеціалісти проводять оцінку пошкоджень цього тунелю. Я думаю, що ми найближчим часом приступимо до роботи. Всі зацікавлені у тому, щоб якомога швидше усунути ці негаразди з тунелем і повноцінно запустити цю гілку метрополітену», – сказав Поворозник.

Напередодні у КМДА висловили очікування, що відсьогодні почне діяти відокремлена смуга руху для громадського транспорту на вулиці Васильківській та площі Либідській у Києві.

За даними КМДА, наразі пасажирів за маршрутами, що дублюють рух закритою ділянкою «синьої» гілки метро, перевозять 77 автобусів та 20 тролейбусів.

8 грудня в КМДА повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тунелі між станціями «Деміївською» та «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.