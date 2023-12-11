РФ пробує окупувати Роботине. Атака балістикою на Київ. Зеленський, Орбан і Трамп

- Сьогодні під ранок кияни почули вибухи. В столиці без оголошення тривоги спрацювала ППО. У повітряних силах повідомили, що знищили вісім ракет, які летіли на столицю балістичною траєкторією. Через уламки у Дарницькому районі міста поранило 4 людини, повідомив міський голова Віталій Кличко. Подробиці розкажемо.
- Україна, ймовірно, не зможе провести новий наступ до 2025 року, пише американський The Wall Street Journal. Дипломати та військові стратеги, з якими спілкувалося видання, кажуть, що країні потрібен час, аби відновитися. Про здатність Києва повернути свої території та про зміцнення Путіна говоримо далі.
- 47% американців вважають, що допомога США для України має лишатися на попередньому рівні або бути посилена. Про це свідчать результати опитування Вашингтонського дослідницького центру «П’ю».
- А опитування Wall Street Journal показало, що Трамп випередив чинного главу Білого дому Джо Байдена в національному опитуванні щодо президентських виборів 2024 року. Від чого залежить підтримка Києва? Та як політичні настрої в США відображаються на українському питання?
- Міжнародний олімпійський комітет допустив спортсменів Росії та Білорусі до участі в Олімпіаді наступного року в Парижі. Щоправда, у нейтральному статусі. В Україні кажуть про можливий бойкот Олімпійських ігор через це. Чим відрізняється нейтральний статус від повноцінної участі? Та чи варто українським спортсменам бойкотувати змагання?
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