РФ пробує окупувати Роботине. Атака балістикою на Київ. Зеленський, Орбан і Трамп

«Без права на помилку»: пастки військових РФ і труднощі під час розмінування. Як навчаються сапери України?

Подекуди лише метр за день проходять сапери, розміновуючи деокуповані українські території. Про таке розповідають інструктори одного з навчальних центрів на Чернігівщині, де і вчать майбутніх фахівців з розмінування