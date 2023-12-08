Підтоплення тунелів столичного метро: прокуратура розпочала розслідування

Київська міська прокуратура відреагувала на підтоплення тунелів на Оболонсько-Теремківській лінії столичного метрополітену.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва у зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 Кримінального кодексу України)», – зазначили в прокуратурі.

8 грудня столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, «вказані обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену».

Як наголосили в прокуратурі, під час досудового розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків. Також у межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП «Київський метрополітен» і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» в заплаві річки Либідь.

Раніше, 8 грудня, в КМДА повідомили, що про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Згодом КМДА анонсувала зупинку руху на відрізку «синьої» гілки столичного метро на шість місяців для проведення ремонтних робіт у тунелях.

У столиці, через ремонт на «синій» гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, який дублюватиме маршрути закритих станцій.

Обмеження на ділянці Теремки-Деміївська вводяться у зв’язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт, відповідне рішення схвалила 8 грудня Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Станції метро – «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром» та «Теремки» продовжать цілодобову роботу лише в режимі укриття. Транспортне перевезення здійснюватимуть маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської».

У КМДА кажуть, що ремонтні роботи проводять зараз, аби уникнути аварій під час руху поїздів метро. Відомо, що через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.