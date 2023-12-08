КМДА: рух між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» вже зупинили з міркувань безпеки

Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» вже зупинили, заявила Київська міська адміністрація 8 грудня.

За повідомленням, рух зупинили «з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів». Конкретніших деталей щодо стану тунелів міська влада не наводить.

«Поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» – «Либідська». Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин», – йдеться в повідомленні.

Раніше КМДА анонсувала зупинку руху на відрізку «синьої» гілки столичного метро на шість місяців для проведення ремонтних робіт у тунелях.