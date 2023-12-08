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Новини | Суспільство

КМДА: рух між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» вже зупинили з міркувань безпеки

Раніше КМДА анонсувала зупинку руху на відрізку «синьої» гілки столичного метро на шість місяців
Раніше КМДА анонсувала зупинку руху на відрізку «синьої» гілки столичного метро на шість місяців

Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» вже зупинили, заявила Київська міська адміністрація 8 грудня.

За повідомленням, рух зупинили «з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів». Конкретніших деталей щодо стану тунелів міська влада не наводить.

«Поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» – «Либідська». Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин», – йдеться в повідомленні.

Раніше КМДА анонсувала зупинку руху на відрізку «синьої» гілки столичного метро на шість місяців для проведення ремонтних робіт у тунелях.

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