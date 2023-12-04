У Харкові запрацюють дитсадки для дітей старшого дошкільного віку у метро – міськрада

Харківська міська рада підтримала рішення про організацію освіти для дітей дошкільного віку в метрополітені – про це пресслужба міської влади повідомила 4 грудня.
За повідомленням, виконавчий комітет міської ради підтримав рішення «про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП «Харківський метрополітен».
«Навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року», – йдеться в повідомленні.
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За даними виконкому, дитячий садок працюватиме на станції метро «Університет», «Перемога», «Академіка Павлова», «Метробудівників» і «Тракторний завод».
Харків від початку широкомасштабної війни піддається постійним обстрілам російської армії. Через близькість до російського кордону час підльоту ракет і дронів дуже малий, а відтак майже немає часу на те, щоб спуститися в укриття.
Через це раніше шкільні заняття в місті частково перенесли на підземні станції метро.
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