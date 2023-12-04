У Харкові запрацюють дитсадки для дітей старшого дошкільного віку у метро – міськрада

Харківська міська рада підтримала рішення про організацію освіти для дітей дошкільного віку в метрополітені – про це пресслужба міської влади повідомила 4 грудня.

За повідомленням, виконавчий комітет міської ради підтримав рішення «про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП «Харківський метрополітен».

«Навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року», – йдеться в повідомленні.

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За даними виконкому, дитячий садок працюватиме на станції метро «Університет», «Перемога», «Академіка Павлова», «Метробудівників» і «Тракторний завод».