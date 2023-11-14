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Переселенці з Харкова роблять харчі для людей з рідкісною хворобою, допомагаючи українцям з окупованих і прифронтових територій

Переселенці з Харкова роблять харчі для людей з рідкісною хворобою, допомагаючи українцям з окупованих і прифронтових територій
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Переселенці з Харкова роблять харчі для людей з рідкісною хворобою, допомагаючи українцям з окупованих і прифронтових територій

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Від макаронів до печива, сухариків, сумішей для дерунів і до бургерних котлет. Сім’я харків’ян першою в Україні почала виробляти харчування для хворих на фенілкетонурію. Все почалося після народження сина з цим рідкісним захворюванням. Нині будівля у Харкові, де було виробництво, повністю зруйнована.

Рятуючись від війни, родина переїхала в Івано-Франківськ. Тут вони вдруге з нуля відкрили сімейну справу. Людей, які не можуть споживати звичайну їжу, в Україні, кажуть, тисячі. Пакунки зі специфічними продуктами сім’я відправляє переселенцям та людям, які залишилися на прифронтових і окупованих територіях. Все це роблять безкоштовно, бо знають, як люди з рідкісним захворюванням чекають на цю їжу, щоб жити повноцінно.

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