Переселенці з Харкова роблять харчі для людей з рідкісною хворобою, допомагаючи українцям з окупованих і прифронтових територій

Рятуючись від війни, родина переїхала в Івано-Франківськ. Тут вони вдруге з нуля відкрили сімейну справу. Людей, які не можуть споживати звичайну їжу, в Україні, кажуть, тисячі. Пакунки зі специфічними продуктами сім’я відправляє переселенцям та людям, які залишилися на прифронтових і окупованих територіях. Все це роблять безкоштовно, бо знають, як люди з рідкісним захворюванням чекають на цю їжу, щоб жити повноцінно.

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