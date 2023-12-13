«Іноді доводилося людей витягувати з дна». Як живе та про що мріє напередодні Нового року шелтер для переселенців у Дніпрі

Вони пережили декілька місяців обстрілів у рідних містах, ховалися по підвалах, бачили, як руїнами стають їхні будинки, школи, лікарні. Декому випало потрапити в окупацію, зазнати знущань і втратити рідних. У шелтері для переселенців з Луганщини, створеному самими луганцями в Дніпрі, зараз мешкає понад сто людей. І в кожного – своя важка історія. 80% пожильців – вихідці з Луганщини, але після загострення ситуації на інших напрямках фронту тут приймають людей і з Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Що пережили під час війни, чим живуть зараз та про що мріють переселенці з шелтера напередодні Різдва і Нового року – репортаж проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

«Діти – це все, що в мене лишилося»

Валентина Романюк збирає на прогулянку дітей – трьох синів і доньку. Загалом у неї їх п’ятеро – старший син уже повнолітній, навчається у коледжі й мешкає не тут, а в гуртожитку. Жінка розказує: вона з меншими дітьми понад пів року прожила в окупації. Це було під Генічеськом, на Херсонщині.

Забирали в будинках все – і унітази, і труси

«Окупанти зайшли до нас з боку Мелітополя. Виганяли наших з будинків, особливо стареньких людей. Заходили, дивилися – де кращий будинок – і, мовляв, «тобі 24 години, йди, куди хочеш». Забирали в будинках все – і унітази, і труси. Залазили в шифоньєри, особливо до бабусь, беззахисних, у кого немає рідних, – забирали аж до шкарпеток, – згадує Валентина. – У школах дітям розказували, як вони прийшли нас «звільняти», як вони прийшли нас «захищати». Солдати зі зброєю. Діти, звичайно, жахалися. Та ми всі боялися».

Тоді, 2022-го, жінка чекала першого вересня, сподіваючись, що ситуація зміниться і її діти почнуть новий навчальний рік в українській школі. Коли ж надії не справдилися, вирішила виїжджати. Якраз був безкоштовний евакуаційний автобус, двоє односельців відмовилися їхати, тож на їхніх місцях Валентина розмістилася з чотирма дітьми – Ярославою, Дмитром, Миколою та Максимом. Зараз їм 12, 9, 7 та 3 роки відповідно. 18-річний старший син Олександр на той момент був у Дніпрі.

Виїхавши з окупації, декілька місяців Валентина з дітьми прожила в Норвегії. Потім повернулася в Україну, орендувала квартиру в Дніпрі. Коли заощадження скінчилися, перебралася у шелтер. Тут вона живе близько тижня. Ще оговтується від переїзду й починає шукати роботу. За фахом вона – швачка, хотіла би й працювати за спеціальністю. Також удома вона з дітьми тримала теплицю, тож любить і вміє вирощувати овочі, а тоді – й продавати їх.

«Я дуже хочу свій дім. Так, тут, у Дніпрі. Повертатися мені нікуди. Вдома будинок зруйнований. Діти стануть на ноги, може, якось зможуть вирішити питання з власним житлом, але до того часу, знаєте, скільки мені ще працювати…», – говорить вона.

Новий рік удома святкували великою компанією в колі близьких, згадує жінка. На новому місці, каже, передсвяткового настрою немає, але про невеличкі подарунки для діток і святковий стіл вже думає.

Діти – це все, що в мене лишилося. Але якщо я буду бачити усмішки своїх дітей, я переживу все

«Вдома було весело. Кума, сусіди. У селищі жили переважно татари, люди дуже хороші, щедрі. Я завжди старалася якісь подаруночки для дітей: печивко, цукерочки, машинки. Готували «олів’є», «мімозу», вареники з картоплею, млинці, діти це люблять. Цього року не знаю… Цукерок діти в шелтері вже наїлися. Я про одне мрію – про гарну освіту для кожного з них. Діти – це все, що в мене лишилося. Але якщо я буду бачити усмішки своїх дітей, я переживу все», – каже переселенка.

«Зараз ми підемо погуляємо, покидаємося сніжками, піднімемо одне одному настрій, купимо морозиво... День настав – і ми живемо», – додає Валентина, допомагаючи дітям зібратися на прогулянку.

«Живу думкою, що колись це все скінчиться»

У кімнаті шелтеру з Валентиною та дітьми сусідить 64-річний викладач з Лисичанська Юрій Шманов. Спальне місце та ноутбук для роботи – ось і вся нехитра обстановка Юрія.

В рідному місті у чоловіка під обстрілами загинув брат. Вікна ж його власної квартири в триповерховому будинку, згадує, повилітали ще в перший же день повномасштабної війни, від травм врятували занавіски. Три місяці активних бойових дій чоловік прожив у Лисичанську, зрештою наприкінці травня 2022-го його вивезли італійські волонтери.

Зараз Юрій якраз готується до уроку. Він працює на пів ставки викладачем Лисичанського гірничо-індустріального коледжу, веде заняття онлайн. Його місячний дохід, говорить, – зарплата викладача, «переселенські» та пенсія, – близько 10 тисяч гривень, дозволяє зводити кінці з кінцями і навіть трошки відкладати.

Я – вже літня людина, я не збираюся помирати на чужині

«Живу думкою, що колись це все скінчиться. Нема нічого вічного і після війни настає мир. Надіюся повернутися додому, бо дім – це є дім. Вікна розбиті, дах розбитий. Та все одно з шелтером не порівняти. Жити десь у приймах не можу, я – вже літня людина, я не збираюся помирати на чужині. Якщо наш будинок зруйнований – якось будемо ремонтувати, відбудовувати. Квартири розграбовані, але будинок поки стоїть. Але на швидку перемогу я не сподіваюся», – каже Юрій.

Нинішній Новий рік буде для нього другим, який він зустріне не вдома: «Минулий Новий рік ми збиралися всі разом. Я запропонував зустрічати надворі. Хто хоче – зі мною. Багаття, смажене м’ясце. Так і зробили, і можемо повторити».

«Психологи спілкуються з нашими дітьми»

Оксана Лісова – з Вільнянська Запорізької області. Зараз, каже, її місто під постійними обстрілами й наполовину зруйноване. Там же в неї лишилася бабуся. Виїжджала з Вільнянська Оксана з родиною – чоловіком і п’ятирічною донькою – у вересні 2022-го.

«Коли ми виїздили, ми як відчували, того дня влучили по нашому пологовому будинку. Саме там я народжувала доньку. Я коли побачила – плакала. Дуже шкода. І там загинуло новонароджене маля. Половина будівлі зруйнована», – згадує вона.

Місяць після виїзду родина прожила в Польщі, потім повернулися в Україну, до Дніпра. Спершу жили в приватному платному закладі, оплачуючи 700 гривень з людини. У шелтері для переселенців, створеному луганцями, вони – уже пів року. Особливо тішиться, що є гаряче харчування й психологічна підтримка.

«Психологи спілкуються з нашими дітьми. Та я й сама спілкуюся з психологами, бо буваю і на нервах, і кричу. Стараюся стримуватися, але…», – не приховує Оксана.

Її чоловік – електрозварювальник, але постійної роботи наразі не має. Оксана ж за фахом – електрик, проте нещодавно закінчила курси манікюрниць і мріє спробувати себе в новій справі.

«Дай Боже, може, хто допоможе здійснити мрію – купити інструменти. Я хочу цим займатися – робити дівчатам манікюр, робити красу. Були б інструменти, то могла б і прямо тут, у шелтері», – сказала Оксана.

Новорічні свята вдома жінка згадує зі щемом. Планує свято й у шелтері:

Хочеться домашньої атмосфери

«Вдома так святкували… Я можу й тут таку обстановку створити. Салатики, столик, все гарненько. Ялинка. Ми вже поставили ялинку в кімнаті, увімкнули дитині гірлянду. Хочеться домашньої атмосфери. Зараз такі часи, але треба жити далі, ми не можемо на одному місці стояти. Приготую, як завжди, олів’є, піцу, пиріжки, я люблю проводити час на кухні. Настрою особливо немає, бо дитина прихворіла, але будемо створювати настрій самі собі. Повернемося додому, як війна закінчиться. Дуже болить душа, так хочеться додому».

«Хоча б тут, у цьому просторі, має панувати мир»

Лоліта Глотова – фахівчиня відділу молодіжних програм Луганського обласного центру підтримки молодіжних ініціатив. Вона двічі переселенка: 2014 року виїхала з Алчевська до Лисичанська, а після повномасштабного вторгнення Росії – до Дніпра.

У шелтері вона волонтерить. Розказує: заклад виграв грант від міжнародної організації, який передбачає цілу низку заходів за різними напрямками – цифрова грамотність, українська мова та література, фітнес. Сама Лоліта раз чи двічі на тиждень проводить творчі майстер-класи для дітей та дорослих. Вона також організовує просвітницькі та розважальні заходи.

Малювали виделками, вушними паличками, пальцями. Учасники були здивовані

«Веду і малювання, і декоративне мистецтво, але намагаюся якось спрямувати учасників на розуміння своєї ідентичності, приналежності як до України, так і до Луганщини. Проводили малювання патріотичних картин за номерами, релаксували – кава, класична музика… Робили патріотичні брелоки, янголят, проводили нетрадиційне малювання – малювали виделками, вушними паличками, пальцями. Учасники були здивовані: «А що, так можна?» – ділиться дівчина.

До Різдва та Нового року в шелтері також планують заходи, зокрема свято для дітей. Наголошує: у патріотичному й просвітницькому ключі.

«Що це дає нам усім? Дорослим приємно, що вони можуть відпочити, розвантажитися. Щодо дітей – я бачу, що в дітей патріотичне налаштування, і це дуже круто. Роблять щось і кажуть: «Глянь, це ж жовто-блакитне, це ж Україна!». Насправді ми всі дуже сумуємо за домом. Малюємо дерево. Питаю: «А де це дерево?». «Це дерево росте в Рубіжному». Або: «Це дерево – в Лисичанську». Сльози… Я й сама заряджаюся від людей, вони мені дають мотивацію жити й розуміти, що я роблю все правильно, що справді допомагаю», – говорить Лоліта.

Адміністраторка шелтера Ніна Бондар – з Лисичанська. Розповідає: заклад був створений півтора року тому переселенцями з Луганщини – передусім для земляків, на кошти міжнародних організацій. З орендою приміщення допомогла міська рада Дніпра. Зараз існують завдяки гуманітарній допомозі міжнародних донорів, а також завдяки грантам.

Вони готові щось змінювати, підлаштовуються під потреби міста, адаптуються

«Організацій-помічників дуже багато. Зараз у них гарна стратегія – вони спершу питають, що надати. Вони спілкуються і з керівництвом, і з самими мешканцями – в чому є потреба. І в наших людей вже є свої запити. Наприклад, говорили, що є потреба в матеріалах для творчості – дуже люблять розмальовувати картини за номерами. Потім – наші дівчата сходили на курси манікюру, а одна дівчина закінчила курси бухгалтерів. Я радію, бо це означає, що вони готові щось змінювати, підлаштовуються під потреби міста, адаптуються», – каже адміністраторка.

За півтора року через шелтер пройшло близько 10 тисяч осіб, левова частка їх – на початку повномасштабної війни, коли тривала активна евакуація і люди зупинялися в прихистку на кілька діб. Зараз пожильці можуть мешкати тут, скільки захочуть. Але мають виконувати певні вимоги.

Зокрема, за графіком чергувати на кухні, долучатися до спільних громадських робіт тощо.

«Основне – це нікого не ображати. Це – жити в мирі. Хоча б тут, у цьому просторі, має панувати мир. Ми повинні одне одному допомагати. Якщо людині погано, ні в якому разі не зробити ще гірше. Чесно скажу: у нас були різні випадки, іноді доводилося людей витягувати з дна, у всіх різна психіка у зв’язку з війною… Не можна складати рук. Вони у мене часто тут сидять, можуть годинами розповідати, радитися. Наші люди знають, що ми завжди – поруч. Коли є проблеми з документами, скажу чесно, я можу й свої гроші дати, аби вони пішли відновили документи – й влаштувалися на роботу. Намагаємося всіх обігріти. Хочеться, щоб тут був світ, де затишно, де тебе розуміють», – каже Ніна.

Вона сама, як і більшість мешканців шелтеру, намагаються звикнути до нового міста, адже про швидке повернення додому поки не йдеться. У її рідному Лисичанську, говорить, розруха. Особливий біль – музей, який жінка очолювала. Там, розповідає, сталася пожежа, окупанти розгромили все, що збиралося по крупинці і ретельно береглося.

Зараз жінка знаходить себе в роботі й турботі про інших. Новий рік, як і попередній, збирається святкувати в шелтері.

«Чи то буде загальний стіл, чи кожна кімната окремо – ще визначаємося. Але, думаю, буде солодкий стіл – тортик, тістечка. Також я готую сюрприз для мешканців, запрошую незвичного гостя… Я щодня багато планую, не можу без роботи. Планую собі й людям – на щодень завдання. Розставити речі по місцях, десь щось помити, підготувати. Тим і живемо», – додає Ніна.