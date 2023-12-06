Дрон для військових і дрова. Що просять у Миколая діти-переселенці

Наприкінці свята на дітей чекають подарунки – їх купують «чарівники» з усієї України та навіть з-за кордону. Цього року, кажуть волонтери, діти переважно просять про мир, перемогу та допомогу для українських військових.

Діліться своїми історіями з нами на сторінках нового проєкту Радіо Свобода «Ти як?». Він про біженців і внутрішніх переселенців, а головне – для них.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» у соцмережах

https://www.facebook.com/tyiak.ua

https://www.instagram.com/tyiak_ua/

https://t.me/tyiak_ua