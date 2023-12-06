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Дрон для військових і дрова. Що просять у Миколая діти-переселенці

Дрон для військових і дрова. Що просять у Миколая діти-переселенці
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Дрон для військових і дрова. Що просять у Миколая діти-переселенці

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Щозими волонтери проєкту «Олені Святого Миколая» приїжджають до дітей-переселенців та малят із прифронтових містечок, щоб подарувати їм свято. Вони мають святкові декорації та перевтілюються у казкових тварин.

Наприкінці свята на дітей чекають подарунки – їх купують «чарівники» з усієї України та навіть з-за кордону. Цього року, кажуть волонтери, діти переважно просять про мир, перемогу та допомогу для українських військових.

Діліться своїми історіями з нами на сторінках нового проєкту Радіо Свобода «Ти як?». Він про біженців і внутрішніх переселенців, а головне – для них.

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