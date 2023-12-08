Ремонт метро: у Києві курсуватиме транспорт, який дублюватиме маршрути закритих станцій

У столиці, через ремонт на «синій» гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, який дублюватиме маршрути закритих станцій, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За даним відомства, транспорт курсуватиме за такими маршрутами:

тимчасовий автобусний маршрут №2-М «Кібернетичний центр - ст. м. «Теремки» – ст. м. «Либідська». На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

тимчасовий тролейбусний маршрут №43-К «Кібернетичний центр – ст. м. «Либідська». Працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.

маршрут автобуса №38 подовжується до ст. м. «Либідська». Працюватиме 5 автобусів з інтервалом у 17 хв;

рух тролейбуса № 50 «Вул. Милославська - ст. м. «Либідська» тимчасово припиняється.

на тролейбусному маршруті №50к «вул. Милославська – пл. Дарницька» працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв.







«Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську», – пояснили в КМДА.

Раніше, 8 грудня, в КМДА повідомили, що про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська».

КМДА анонсувала зупинку руху на відрізку «синьої» гілки столичного метро на шість місяців для проведення ремонтних робіт у тунелях.