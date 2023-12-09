У метро Києва після закриття ділянки «Деміївська» – «Либідська» кажуть: ситуація на інших перегонах – контрольована

Головний інженер КП «Київський метрополітен» Віктор Вигівський повідомив, що ситуація на інших перегонах підземки, окрім закритої напередодні ділянки «Деміївська» – «Либідська», є контрольована. Про це він сказав на брифінгу у суботу, пише сайт КМДА.

За його словами, на деяких ділянках є піщані ґрунти і поверхневі води, але фахівці підприємства розуміють, як з цими ділянками працювати.

«Є певний дебіт води, про який спеціалістам відомо, і відповідно до сезону він збільшується або зменшується, і відповідальні фахівці працюють із цими умовами та ведуть постійний нагляд», – йдеться в повідомленні.

Вигівський також додав, що питання гідроізоляції важливе для всіх метрополітенів. Разом із тим є спеціальні технологічні процеси, що дозволяють експлуатувати ці ділянки у звичайному режимі роботи.

«Київський метрополітен разом із міською владою докладають максимум зусиль, аби якомога швидше провести відновлювальні роботи та поновити звичний рух столичної підземки», – йдеться в повідомленні.

8 грудня в КМДА повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тунелі між станціями «Деміївською» та «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.