Через підтоплення станцій метро внесли зміни в організацію руху на дорогах Києва – Клименко

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві вирішила впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Голова МВС наголосив, що «через закриття підземки основне навантаження з перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно транспорту стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися».

«Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці», – повідомив міністр.

За словами Клименка, планується, зокрема, збільшити пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенести для зручності зупинки громадського транспорту та змінити деякі дорожні знаки.

Також у столиці працюватимуть посилені патрулі, каже міністр.

«Детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції. Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці», – зазначив міністр.

8 грудня в КМДА повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». У Київському метрополітені заявили, що зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро є вимушеним кроком «для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів». Повідомлялося, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». У соцмережах почали поширюватись відео підтоплення тунелів метро нібито «синьої» гілки.

КМДА вказувала на те, що тунелі між станціями «Деміївською» та «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках «підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні».

Прокуратура Києва у зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 Кримінального кодексу України).

У КМДА заявили про зупинку руху на відрізку «синьої» гілки столичного метро на шість місяців для проведення ремонтних робіт у тунелях. У Києві через ремонт на «синій» гілці метро курсуватиме наземний транспорт, який дублюватиме маршрути закритих станцій.

У Києві станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» у листопаді 2013 року.