У МВС пояснили, як посилюватимуть безпеку у школах

В українських школах посилюватимуть безпеку, зокрема, у прифронтових та прикордонних районах. У кожному навчальному закладі з'явиться поліцейський та металошукачі, зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, посилювати безпеку у навчальних закладах почнуть саме зі шкіл та гімназій. Він наголосив, що в Україні у звичайному та змішаному режимі працює близько 10 тисяч шкіл. У першу чергу МВС «візьметься» за навчальні заклади, які знаходяться ближче до зони бойових дій і кордону з РФ та Білоруссю.

«Мета – щоб у кожній школі був працівник поліції. Цей працівник буде відібраний і відповідно навчений за новими навчальними програмами та екіпірований. З вчителями та керівництвом навчальних закладів буде вживати заходів щодо пропускного режиму, публічного порядку, реагування на заяви і повідомлення, які будемо отримувати», – пояснив міністр.

Клименко підкреслив, що поліцейські у школах допомагатимуть з переміщенням дітей до укриттів. За словами очільника МВС, в Україні ще раз перевірять укриття у школах, а також самі території навчальних закладів і навіть магазини поряд.

«Ми говоримо і про рамкові й аркові детектори та металошукачі, щоб сторонні особи не змогли зайти до навчального закладу, щоб діти не змогли принести заборонені предмети», – додав Клименко.

Від початку вересня у Києві було кілька повідомлень про мінування шкіл, ТРЦ, вокзалів та деяких медичних закладів. Вони виявилися хибними.