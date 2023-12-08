Підтоплення метро в Києві: Шмигаль ініціював засідання Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ініціював засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через затоплення тунелів «синьої» гілки метро у Києві.



«Доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна, тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Володимира Демчука, начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського. Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання», – написав він у телеграмі.



За його словами, завдання комісії – оперативно оцінити ситуацію та вжити заходів, аби «не допустити її розвитку за негативним сценарієм».



Шмигаль зазначив, що загроза затоплення та руйнування тунелів «синьої» гілки столичного метро постала «через дії чи бездіяльність міської влади».

8 грудня, в КМДА повідомили, що про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Згодом КМДА анонсувала зупинку руху на відрізку «синьої» гілки столичного метро на шість місяців для проведення ремонтних робіт у тунелях.

У столиці, через ремонт на «синій» гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, який дублюватиме маршрути закритих станцій.

Обмеження на ділянці Теремки-Деміївська вводяться у зв’язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт, відповідне рішення схвалила 8 грудня Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.