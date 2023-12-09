Закриті станції метро Києва працюватимуть як укриття під час тривоги – рішення комісії

Шість закритих на ремонт станцій метро на «синій» гілці, працюватимуть як укриття після перевірки, йдеться в повідомленні урядового порталу.

За даними відомства, 9 грудня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації з метро у Києві.

На засіданні були присутні віцепрем’єр із відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, мер Києва Віталій Кличко.

Комісія встановила, що через розгерметизацію тунелю метро та підтоплення перегону між станціями «Деміївська» та «Либідська» існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Закриті станції метро продовжать працювати як укриття на випадок повітряних тривог, але їх перевірять. Йдеться про станції «Теремки», «Іподром», «Виставковий центр», «Васильківська», «Голосіївська» та «Деміївська».

8 грудня в КМДА повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». У Київському метрополітені заявили, що зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро є вимушеним кроком «для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів». Повідомлялося, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». У соцмережах почали поширюватись відео підтоплення тунелів метро нібито «синьої» гілки.

КМДА вказувала на те, що тунелі між станціями «Деміївською» та «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках «підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні».

Прокуратура Києва у зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 Кримінального кодексу України).

У КМДА заявили про зупинку руху на відрізку «синьої» гілки столичного метро на шість місяців для проведення ремонтних робіт у тунелях. У Києві через ремонт на «синій» гілці метро курсуватиме наземний транспорт, який дублюватиме маршрути закритих станцій.

У Києві станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» у листопаді 2013 року.