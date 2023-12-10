Окрема смуга для громадського транспорту на частині шляху через закриті станції метро має діяти з 11 грудня – КМДА

У зв’язку із закриттям ділянки «синьої» гілки столичного метро фахівці працюють над терміновим запровадженням відокремленої смуги руху для громадського транспорту на вулиці Васильківській та площі Либідській у Києві, повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

«Рух відокремленою смугою планують організувати вже з понеділка, 11 грудня», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, наразі пасажирів за маршрутами, що дублюють рух закритою ділянкою «синьої» гілки метро, перевозять 77 автобусів та 20 тролейбусів.

8 грудня в КМДА повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тунелі між станціями «Деміївською» та «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.