Підтоплення метро у Києві: коли запустять човниковий рух між станціями

У Києві планують запустити човниковий рух метро «синьою» Оболонсько-Теремківською лінією на ділянці закритих на ремонт станцій у тестовому режимі з 13 грудня, повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Кандибор в ефірі телеканалу «Київ24».

Чиновник зазначив, що наразі проводяться випробування такого виду руху у нічний час доби. Далі розроблять графік руху поїздів для пасажирів метрополітену.

У КМДА уточнили, що влада розглядає можливість запуску двох поїздів двома шляхами з інтервалом з 30 до 15 хвилин, і кожен поїзд ходитиме з інтервалом 15 хвилин.

«Також у планах зменшення навантаження на наземний вид транспорту, який зараз перевозить пасажирів між станціями закритих метро «Голосіївська» та «Деміївська», – розповів Кандибор.

У КМДА запевнили, що завдяки таким діям буде розуміння, що частина пасажирів перейде у підземку на човниковий потяг, відповідно зменшиться навантаження на автобусне сполучення, і «ми тоді заберемо якусь кількість наземного транспорту і перекинемо людей в метро».

Столична влада хоче прорахувати графіки руху поїздів метро і зробити їх доступними для пасажирів.

8 грудня в КМДА повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тунелі між станціями «Деміївською» та «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.