Барабаш розповів, скільки цивільних досі перебуває в Авдіївці

Станом на зараз в Авдіївці на Донеччині залишається 1230 людей, а 15 грудня вдалось вивезти 5 місцевих жителів, розповів голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

«Останнім часом бачимо зменшення охочих виїжджати. У середньому в день зараз зголошуються виїжджати 3-6 людей. За період загострення на нашому напрямку виїхало понад 350 людей», – зазначив Барабаш.

Він зазначив, що жителі Авдіївки наразі живуть у підвалах багатоповерхових та приватних будинків. Є непоодинокі випадки, коли мешканці перебувають у своїх квартирах, каже голова МВА.

«Ворог проводить багато активностей на нашому напрямку. Це десятки атак протягом доби, але наші хлопці не дають їм десь закріпитися. Якщо їм навіть вдається десь трохи просунутися, то одразу відпрацьовує артилерія, міномети та реактивна артилерія. Тобто жодного якогось серйозно закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо нашого міста тримається», – додав Барабаш.

Барабаш також розповів, у боях за місто сили РФ використовують багато так званих «м’ясних штурмів», до яких долучають мобілізованих та групи «Шторм-V» і «Шторм-Z», які перед тим проходять вишкіл.

Як повідомляла розвідка Британії, українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове, саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.