У ISW заявляють про незначне просування військ РФ поблизу Авдіївки

Російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївки на Донеччині, заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 13 грудня і нещодавно здійснили підтверджене просування вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки)», – йдеться у звіті.



Як зауважують у ISW, кілька російських блогерів стверджували, що російські війська просунулися в промисловій зоні (на південний захід від Авдіївки) і на схід від Авдіївського коксохімічного заводу (на північний захід від Авдіївки), хоча ISW не бачив візуальних доказів цього твердження.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: інтенсивність атак РФ на Авдіївському напрямку зберігається



Аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на геолокаційні кадри від 12 грудня повідомляють, що російські війська просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).



Водночас кілька російських воєнних блогерів стверджували, що російські війська просунулися на північний схід і схід від Богданівки і контролюють ділянку дороги Григорівка-Богданівка (6-9 км на північний захід від Бахмута), хоча ISW не бачить візуальних доказів цих тверджень.

Ввечері 13 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили про відбиття шести російських атака на Бахмутському напрямку – біля Іванівського та Андріївки, а також 45 атак на Авдіївському напрямку – східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського, де російська армія «безуспішно намагалася прорвати оборону» українських сил.

Як повідомляла розвідка Британії, українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове, саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.