Росія веде бій, прикриваючись полоненими ЗСУ? Ексклюзивне відео

Американський Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на геодані, опубліковані 11 грудня, стверджує, що російські війська відтіснили українські сили з деяких позицій поблизу Кринок на лівому березі Херсонщини.

Також аналітики Інституту, посилаючись на російські джерела, кажуть, нібито російські та українські підрозділи ведуть бойові дії у Кринках і що українські сили безуспішно намагалися закріпитись у лісі поблизу населеного пункту.

Водночас противник не залишає спроб оточити Авдіївку, повідомив у ранковому зведенні український Генштаб. А DeepState каже, що лише за останні три доби РФ атакувала у 16 місцях навколо Авдіївки.

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Кореспонденти Радіо Свобода отримали ексклюзивні кадри з безпілотника від ЗСУ з-під Роботиного на Запоріжжі: на них видно, як солдати РФ ведуть перед собою полонених у бік українських позицій. Радіо Свобода верифікувало це відео: ми знаємо, що події відбуваються саме на цій ділянці фронту.

Українські військові кажуть, що таким чином противник під час штурмових дій намагається примусити їх не відкривати вогонь.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Про що свідчить таке відео з фронту?

На що розраховує Росія біля Авдіївки?

Чи зможуть ЗСУ залишитися на лівому березі Херсонщини?

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Схід

10 грудня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України залишається «складною».

«Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту», – зазначив Сирський.

Як повідомляла розвідка Британії, українські військові, ймовірно, внаслідок успішних контратак позбавили сили РФ повного контролю над селом Степове, саме тут Росія намагається здійснити одну з атак «кліщами», щоб охопити Авдіївку.

У звіті 11 грудня Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

Херсонщина

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Кринки у зведенні Генштабу на ранок 7 грудня згадуються разом із Тягинкою та Львовом як населені пункти, по яких Росія завдала авіаційні удари.

Інститут вивчення війни у звіті за 6 грудня із посиланням на російських військових блогерів говорив про те, що українські війська продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

У звіті ISW йшлося, що українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту і біля Козачих Таборів та ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію вздовж річки Конка. Таку інформацію в Інституті також подавали, спираючись на російських журналістів.

У ГУР Міноборони України 17 листопада припустили, що російські війська будуть намагатися здійснити перегрупування на лівобережжі Херсонщини.

Збройні сили України в жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Лівобережна частина області залишається в окупації.